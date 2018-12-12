Три підводні човни можуть змінити ситуацію в Чорноморському басейні - Вінник

"Три сучасних дизельних підводних човни, наприклад, виробництва Німеччини в складі Збройних сил Військово-Морського флоту України можуть повністю змінити картину світу в Чорноморському басейні у відношенні до флоту Російської Федерації. Але думаю, що Німеччина нам їх не продасть", - сказав Вінник.



Він додав, що подібні підводні човни виробляє Туреччина.



"Але не думаю, що і вона буде готова це робити, тому що це зачіпає їхні суверенні інтереси, адже в них такі човни є", - повідомив Вінник.



На думку нардепа власними силами Україна, поки що, не здатна забезпечити себе підводними човнами.



"В короткостроковій перспективі своїми силами ми підводний човен не зробимо. Нам не вистачає менеджменту", - зазначив Вінник.



Як повідомляв УНН, член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат України Андрій Тетерук вважає, що Наявність в України підводних човнів значно уповільнила б будь-які агресивні рухи Російської Федерації.