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Три медицинские учреждения столицы уже под стражей работников &quot;Муниципальная охрана&quot; - КГГА

Киев • УНН

 • 6830 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. При формировании адресного перечня объектов, которые в первую очередь нуждаются в охране, городские власти сделали акцент на объектах социальной инфраструктуры, где существует повышенный уровень возникновения нештатных ситуаций. Одними из первых Муниципальную охрану получили три городских больницы, а именно: Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Киевские городские клинические больницы №3 и №12. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Три медицинские учреждения столицы уже под стражей работников &quot;Муниципальная охрана&quot; - КГГА

"20 марта 2019 в одну из больниц был доставлен гражданин с явными признаками наркотического и алкогольного опьянения. Ему оказали медицинскую помощь в неврологическом отделении и госпитализировали с целью стабилизации его состояния. Около 5:15 пациент пришел в психопатическое возбуждения, разгромил оборудования в палате, получил принесенные с собой острые предметы (ножницы и самодельный нож) и начал угрожать медицинскому персоналу. Работники Муниципальной охраны профессионально нейтрализвалы лицо, вела себя неадекватно и передали ее правоохранительным органам. К счастью, никто из персонала и пациентов не пострадал ", - рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что подобные инциденты, связанные с людьми в состоянии наркотического опьянения, довольно распространенное явление в медицинских учреждениях.

"В таких случаях медицинский персонал в коммунальных учреждениях здравоохранения становится заложниками событий и может рассчитывать только на собственные силы и своевременное прибытие органов правопорядка. Теперь же они под надежной защитой высокопрофессионального личного состава КП "Муниципальная охрана", - отметил Николай Поворозник

Он также добавил, что в перечень объектов, которые нуждаются в охране также вошли:

объекты транспортной и инженерно-транспортной инфраструктуры (при условии отсутствия соответствующих военизированных служб охраны)
специализированные учреждения и учреждения социальной защиты;
дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионально-технического образования;
объекты зеленого хозяйства - парки, скверы и тому подобное.

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