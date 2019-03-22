"20 марта 2019 в одну из больниц был доставлен гражданин с явными признаками наркотического и алкогольного опьянения. Ему оказали медицинскую помощь в неврологическом отделении и госпитализировали с целью стабилизации его состояния. Около 5:15 пациент пришел в психопатическое возбуждения, разгромил оборудования в палате, получил принесенные с собой острые предметы (ножницы и самодельный нож) и начал угрожать медицинскому персоналу. Работники Муниципальной охраны профессионально нейтрализвалы лицо, вела себя неадекватно и передали ее правоохранительным органам. К счастью, никто из персонала и пациентов не пострадал ", - рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что подобные инциденты, связанные с людьми в состоянии наркотического опьянения, довольно распространенное явление в медицинских учреждениях.

"В таких случаях медицинский персонал в коммунальных учреждениях здравоохранения становится заложниками событий и может рассчитывать только на собственные силы и своевременное прибытие органов правопорядка. Теперь же они под надежной защитой высокопрофессионального личного состава КП "Муниципальная охрана", - отметил Николай Поворозник

Он также добавил, что в перечень объектов, которые нуждаются в охране также вошли:

объекты транспортной и инженерно-транспортной инфраструктуры (при условии отсутствия соответствующих военизированных служб охраны)

специализированные учреждения и учреждения социальной защиты;

дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионально-технического образования;

объекты зеленого хозяйства - парки, скверы и тому подобное.