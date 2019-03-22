Три медичні заклади столиці вже під вартою працівників "Муніципальна охорона" – КМДА

КИЇВ. 22 березня. УНН. Під час формування адресного переліку об’єктів, які першочергово потребують охорони, міська влада зробила акцент на об’єктах соціальної інфраструктури, де існує підвищений рівень виникнення нештатних ситуацій. Одними з перших Муніципальну охорону отримали три міських лікарні, а саме: Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Київські міські клінічні лікарні №3 та №12. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.