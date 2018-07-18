Три человека погибли при крушении вертолета в Таиланде
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Вертолет разбился на рисовом поле в провинции Кхонкэн на северо-востоке Таиланда утром в среду, в результате чего погибло по меньшей мере три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Coconuts Bangkok.
Вертолет, принадлежащий Heliluck Aviation Co. Ltd., загорелся после падения, его части разбросало по полю. На данный момент найдено три тела, хотя пока не ясно, сколько людей было на борту.
В полиции сообщили, что причиной катастрофы наиболее вероятно стала плохая видимость из-за дождя и большой облачности.
Напомним, по меньшей мере три человека погибли в результате аварии двух легкомоторных самолетов в американском штате Флорида.