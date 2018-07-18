Три человека погибли при крушении вертолета в Таиланде

Вертолет, принадлежащий Heliluck Aviation Co. Ltd., загорелся после падения, его части разбросало по полю. На данный момент найдено три тела, хотя пока не ясно, сколько людей было на борту.

В полиции сообщили, что причиной катастрофы наиболее вероятно стала плохая видимость из-за дождя и большой облачности.

Напомним, по меньшей мере три человека погибли в результате аварии двух легкомоторных самолетов в американском штате Флорида.