Три людини загинули в аварії вертольота у Таїланді
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Вертоліт розбився на рисовому полі у провінції Кхон-Кен на північному сході Таїланду вранці в середу, в результаті чого загинули щонайменше три людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на Coconuts Bangkok.
Вертоліт, що належить Heliluck Aviation Co. Ltd., загорівся після падіння, його частини розкидало по полю. Наразі знайдено три тіла, хоча поки не зрозуміло, скільки людей було на борту.
У поліції повідомили, що причиною катастрофи найбільш ймовірно стала погана видимість через дощ і велику хмарність.
Нагадаємо, щонайменше три людини загинули в результаті аварії двох легкомоторних літаків в американському штаті Флорида.