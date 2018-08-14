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Три человека пострадали при стрельбе на заправке в Торонто

Киев • УНН

 • 9379 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Неизвестный устроил стрельбу на заправке в Торонто, в результате чего пострадали три человека, сообщает CTV со ссылкой на полицию, передает УНН.

Три человека пострадали при стрельбе на заправке в Торонто

Инцидент произошел на одной из АЗС на северо-западе города. Сперва полиция сообщала о двоих пострадавших, однако позднее в районе заправки был найден третий раненый. В полиции отметили, что пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизням нет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут розыск стрелявшего. По версии полиции, злоумышленник скрылся с места происшествия на белом фургоне или черном легковом автомобиле.

Как сообщал УНН, стрельбу в спальном районе Фредериктон (провинция Нью-Брансуик), в результате которого погибли четыре человека, устроил 48-летний местный житель. Об этом сообщила в пятницу шеф полиции города Лиэнн Фитч на пресс-конференции, которая транслировалась на всех национальных телеканалах Канады.

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