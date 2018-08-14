Три людини постраждали при стрілянині на заправці в Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Невідомий влаштував стрілянину на заправці в Торонто, в результаті чого постраждали три людини, повідомляє CTV з посиланням на поліцію, інформує УНН.
Інцидент стався на одній з АЗС на північному заході міста. Спершу поліція повідомляла про двох постраждалих, проте пізніше в районі заправки був знайдений третій поранений. У поліції зазначили, що постраждалі були госпіталізовані, загрози їхньому життю немає.
В даний час співробітники правоохоронних органів ведуть розшук того, хто стріляв. За версією поліції, зловмисник зник з місця події на білому фургоні або чорному легковому автомобілі.
Як повідомляв УНН, стрілянину в спальному районі Фредеріктоні (провінція Нью-Брансвік), в результаті якої загинули чотири людини, влаштував 48-річний місцевий житель. Про це повідомила в п’ятницю шеф поліції міста Ліенн Фітч на прес-конференції, яка транслювалася на всіх національних телеканалах Канади.