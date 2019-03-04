Три комитета Конгресса потребовали деталей встречи Трампа с Путиным

Депутаты от трех комитетов (по международным отношениям, по разведке, по надзору за деятельностью администрации) запросили информацию о переговорах Трампа с Путиным в Гамбурге на G20 от государственного секретаря Майка Помпео, а также исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Майка Малвейни. Также они потребовали допросить сотрудников, которые присутствовали на встрече Трампа и Путина в Хельсинки.

Опираясь на сообщения в средствах массовой информации, члены Палаты представителей подозревают, что Трамп “скрывал важные детали переговоров с Путиным от остальных членов вашингтонской администрации, Конгресса и американского народа”, говорится в документе.

В Палате представителей просят провести слушания с “переводчиками, лингвистами или другими лицами”, которые могли присутствовать на встрече двух президентов.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Трамп намеренно скрывает детали своих бесед с Путиным. По данным издания, во время встречи с российским президентом на саммите G20 в Гамбурге он дал указания переводчику не обсуждать детали беседы с чиновниками из администрации и пытался завладеть его записями. После этого телеканал ABC узнал, что члены палаты представителей намерены вызвать на допрос переводчиков, участвовавших во встрече Путина и Трампа в Гамбурге.