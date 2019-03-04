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Три комітету Конгресу зажадали деталей зустрічі Трампа з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Члени Палати представників США зажадали надати різні документи, які стосуються взаємин президента Трампа з Росією, повідомляє агентство Reuters, передає УНН.

Депутати від трьох комітетів (з міжнародних відносин, з розвідки, з нагляду за діяльністю адміністрації) запросили інформацію про переговори Трампа з Путіним в Гамбурзі на G20 від державного секретаря Майка Помпео, а також виконуючого обов’язки голови адміністрації Білого дому Майка Малвейні. Також вони зажадали допитати співробітників, які були присутні на зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі.

Спираючись на повідомлення в засобах масової інформації, члени Палати представників підозрюють, що Трамп “приховував важливі деталі переговорів з Путіним від інших членів вашингтонської адміністрації, Конгресу і американського народу”, йдеться в документі.

У Палаті представників просять провести слухання з “перекладачами, лінгвістами або іншими особами”, які могли бути присутніми на зустрічі двох президентів.

Раніше газета The Washington Post повідомляла, що Трамп навмисно приховує деталі своїх бесід з Путіним. За даними видання, під час зустрічі з російським президентом на саміті G20 в Гамбурзі він дав вказівки перекладачеві не обговорювати деталі бесіди з чиновниками з адміністрації і намагався заволодіти його записами. Після цього телеканал ABC дізнався, що члени палати представників мають намір викликати на допит перекладачів, які брали участь у зустрічі Путіна і Трампа в Гамбурзі.

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