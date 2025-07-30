Три человека погибли, 6 пострадали во время работ в аммиачной яме на молочной ферме
Киев • УНН
В Черкасской области во время ремонтных работ на молочной ферме погибли трое работников. Еще шесть человек пострадали в результате инцидента.
В Черкасской области во время работ в аммиачной яме на молочной ферме три человека погибли, 6 пострадали, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
Детали
Как указано, инцидент произошел накануне в 09:15 в селе Добра Уманского района.
"На территории молочной фермы ООО "Кищенцы", во время проведения ремонтных работ трое работников спустились в техническую емкость для сбора отходов из коровников (аммиачная яма), в результате чего погибли 3 человека (1 умер в больнице) и 6 пострадали", - сообщили в ГСЧС.
В ГСЧС охарактеризовали инцидент как "чрезвычайную ситуацию объектового уровня".
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