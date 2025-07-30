Троє людей загинули, 6 постраждали під час робіт в аміачній ямі на молочній фермі

У Черкаській області під час робіт в аміачній ямі на молочній фермі троє людей загинули, 6 постраждали, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

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Як вказано, інцидент стався напередодні о 09:15 у селі Добра Уманського району.

"На території молочної ферми ТОВ "Кищенці", під час проведення ремонтних робіт троє працівників спустилися до технічної ємності для збору відходів з корівників (аміачна яма), внаслідок чого загинуло 3 особи (1 померла у лікарні) та 6 постраждало", - повідомили у ДСНС.

У ДСНС охарактеризували інцидент як "надзвичайну ситуацію об'єктового рівня".

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