Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время
Киев • УНН
Третья штурмовая бригада обнародовала видео, на котором показаны артиллерийские удары по лесополосам на оккупированной врагом территории Донецкой области. Врага отследили с помощью беспилотника.
Третья штурмовая бригада обнародовала видео артиллерийского удара по лесополосам в Донецкой области, занятых врагом. Об этом УНН пишет со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду.
Детали
Сообщается, что с БПЛА было выслежено ночное движение вражеской пехоты в одной из лесополос. Подразделение операторов дронов скорректировало артиллерийский огонь, что помогло прицельно обстрелять "посадку", в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов.
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Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время
Третья штурмовая бригада обнародовала видео, на котором показаны артиллерийские удары по лесополосам на оккупированной врагом территории Донецкой области. Врага отследили с помощью беспилотника.
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