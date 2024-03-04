Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время

Третья штурмовая бригада обнародовала видео артиллерийского удара по лесополосам в Донецкой области, занятых врагом. Об этом УНН пишет со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

Детали

Сообщается, что с БПЛА было выслежено ночное движение вражеской пехоты в одной из лесополос. Подразделение операторов дронов скорректировало артиллерийский огонь, что помогло прицельно обстрелять "посадку", в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов.

Выжженная земля и остатки пехоты противника - уничтожение врага на Авдеевском направлении бойцами 1-го САДн "Команды Выстрел" - уточняется в сообщении.

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