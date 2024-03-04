Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  35919 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  80290 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  100100 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  201597 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  266798 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  232744 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  256709 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  269413 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  210467 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  181168 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время

Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 12:40  •  7710 просмотра

Read in English

Третья штурмовая бригада обнародовала видео, на котором показаны артиллерийские удары по лесополосам на оккупированной врагом территории Донецкой области. Врага отследили с помощью беспилотника.

Третья штурмовая бригада обнародовала видео артиллерийского удара по лесополосам в Донецкой области, занятых врагом. Об этом УНН пишет со ссылкой на 3-ю отдельную штурмовую бригаду.

Детали

Сообщается, что с БПЛА было выслежено ночное движение вражеской пехоты в одной из лесополос. Подразделение операторов дронов скорректировало артиллерийский огонь, что помогло прицельно обстрелять "посадку", в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов.

Выжженная земля и остатки пехоты противника - уничтожение врага на Авдеевском направлении бойцами 1-го САДн "Команды Выстрел"

- уточняется в сообщении.

Враг уменьшил активность применения авиации с использованием КАБов - Игнат4 марта 2024, 10:35 • 17832 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
avdiivkaАвдеевка
donetskДонецк
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Третя штурмова бригада показала, як завдають ударів по ворожій піхоті в нічний час
The third assault brigade showed how to strike at enemy infantry at night
Новости по теме

Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время

Третья штурмовая бригада обнародовала видео, на котором показаны артиллерийские удары по лесополосам на оккупированной врагом территории Донецкой области. Врага отследили с помощью беспилотника.

Война •   •  7710 просмотра
Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время

Оккупанты размещают боевые вертолеты на территории "Азовстали"

Партизаны сообщили, что российские войска используют руины металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе для развертывания боевой авиации.

Война •   •  10811 просмотра
Оккупанты размещают боевые вертолеты на территории "Азовстали"

Wyborcza: прокуратура Польши использовала шпионские программы для прослушивания чиновников

Газета сообщает, что польская прокуратура прослушивала политиков и чиновников, используя современное шпионское программное обеспечение Hermes.

Новости Мира •   •  9275 просмотра
Wyborcza: прокуратура Польши использовала шпионские программы для прослушивания чиновников

Шмыгаль: украинский план деблокады границы уже прорабатывается польской стороной

Польша работает над 5-этапным планом Украины по решению проблемы блокады границы, вызванной польскими фермерами.

Экономика •   •  13943 просмотра
Шмыгаль: украинский план деблокады границы уже прорабатывается польской стороной

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Министр объявила о планах разработать новый диджитализированный и менее бюрократизированный процесс усыновления в Украине.

Общество •   •  35919 просмотра
Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

На этот год Украина нуждается как минимум в 37 млрд долларов помощи от партнеров - премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нуждается как минимум в 37 миллиардах долларов внешней помощи.

Война •   •  18065 просмотра
На этот год Украина нуждается как минимум в 37 млрд долларов помощи от партнеров - премьер

Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами

Работники ГБР обнаружили тайник с почти 40 противотанковыми минами и 10 самодельными взрывными устройствами, оставленными российскими войсками вблизи границы в Сумской области.

Война •   •  12490 просмотра
Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами

Туск анонсировал обращение в сейм Польши за резолюцией о санкциях ЕС в отношении российской и белорусской агропродукции

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил резолюцию о запрете российской и белорусской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ответ на конфликт в Украине.

Война •   •  13844 просмотра
Туск анонсировал обращение в сейм Польши за резолюцией о санкциях ЕС в отношении российской и белорусской агропродукции

Уже были повреждены: посольство Украины в Польше опровергло нападение фермеров на машины для ВСУ

Посольство Украины в Польше опровергло сообщения о том, что польские фермеры повредили украинскую военную технику, заявив, что машины были повреждены еще до прибытия в Польшу.

Общество •   •  13476 просмотра
Уже были повреждены: посольство Украины в Польше опровергло нападение фермеров на машины для ВСУ

В рф заявили, что Германия "так и не денацифицирована до конца": в ФРГ назвали это "абсурдом"

Официальный представитель мид россии мария захарова заявила, что Германия "так и не денацифицирована до конца, что в ФРГ назвали абсурдной попыткой запугивания.

Новости Мира •   •  12234 просмотра
В рф заявили, что Германия "так и не денацифицирована до конца": в ФРГ назвали это "абсурдом"