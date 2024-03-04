Третя штурмова бригада показала, як завдають ударів по ворожій піхоті в нічний час
Київ • УНН
Третя штурмова бригада оприлюднила відео, на якому показані артилерійські удари по лісосмугах на окупованій ворогом території Донецької області. Ворога відстежили за допомогою безпілотника.
Третя штурмова бригада оприлюднила відео артилерійського удару по лісосмугах на Донеччині, зайнятих ворогом. Про це УНН пише з посиланням на 3-тю окрему штурмову бригаду.
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Повідомляється, що з БПЛА було вистежено нічний рух ворожої піхоти у одній з лісосмуг. Підрозділ операторів дронів скорегував артилерійський вогонь, що допомогло прицільно обстріляти "посадку", у якій зафіксували скупчення живої сили окупантів.
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