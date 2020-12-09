Третье поражение: "Манчестер Юнайтед" вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. На "Ред Булл Арене" в Лейпциге одноименный клуб принимал английский "Манчестер Юнайтед" в игре шестого тура Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН.
В дебюте встречи немцы отправили в “нокдаун” английский гранд голами Тасенде и Хайдар на 2 и 13 минутах. Джастин Клюйверт на 69 минуте сделал счет разгромным, но “красные дьяволы” не сдавались и Фернандес и Погба уменьшили отставание до минимума, однако три очка в активе немецкого коллектива — 3:2.
Отметим, что в турнирной таблице “Лейпциг” пока лидер и уже получил путевку в следующий этап. Зато “МЮ” остался с 9 пунктами и вылетел с турнира в Лигу Европы.
Как писал УНН, “Динамо” победили “Ференцварош” и вышли в Лигу Европы УЕФА.