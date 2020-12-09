Третя поразка: "Манчестер Юнайтед" вилетів із розіграшу Ліги чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. На "Ред Булл Арені" у Лейпцигу однойменний клуб приймав англійський "Манчестер Юнайтед" у грі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН.

У дебюті зустрічі німці відправили у “нокдаун” англійський гранд голами Тасенде та Хайдари на 2 і 13 хвилинах. Джастін Клюйверт на 69 хвилині зробив рахунок розгромним, але “червоні дияволи” не здавалися та Фернандеш та Погба зменшили відставання до мінімуму, проте три очки в активі німецького колективу — 3:2.

Зазначимо, що у турнірній таблиці “Лейпциг” наразі лідер і вже здобув путівку до наступного етапу. Натомість “МЮ” залишився із 9 пунктами та вилетів з турніру до Ліги Європи.

Як писав УНН, “Динамо” побороли “Ференцварош” та вийшли до Ліги Європи УЄФА.

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