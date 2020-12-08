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"Динамо" побороли "Ференцварош" та вийшли до Ліги Європи УЄФА

"Динамо" побороли "Ференцварош" та вийшли до Ліги Європи УЄФА

Київ • УНН

 • 15915 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Футболісти київського “Динамо” здобули перемогу у заключному поєдинку в груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА. “Біло-сині” обіграли угорський “Ференцварош” на домашньому стадіоні у Києві, передає УНН із посиланням на сайт команд.

Матч шостого туру між “Динамо” та “Ференцварош” проходив на столичному НСК “Олімпійський”. Перемогу здобули українці з рахунком 1:0.

Перший тайм минув у в’язкій боротьбі без забитих м’ячів.

Вирішальний гол, після навісу зі штрафного у виконанні Карлоса де Пени, головою забив Денис Попов. Подія сталась на 60-й хвилині гри.

У шостому турі Ліги чемпіонів у вирішальному матчі за третє місце у групі G підопічні Мірчі Луческу досягли необхідного результату в поєдинку з угорським “Ференцварошем”, який очолює колишній тренер киян Сергій Ребров.

“Динамо” набрало 4 очки і здобуло право продовжити виступи у Лізі Європи, чемпіон Угорщини з одним пунктом завершив сезон єврокубків.

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