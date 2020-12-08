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"Динамо" победили "Ференцварош" и вышли в Лигу Европы УЕФА

"Динамо" победили "Ференцварош" и вышли в Лигу Европы УЕФА

Киев  •  УНН

 • 15913 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Футболисты киевского "Динамо" одержали победу в заключительном поединке в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. "Бело-синие" обыграли венгерский "Ференцварош" на домашнем стадионе в Киеве, передает УНН со ссылкой на сайт команд.

Матч шестого тура между “Динамо” и “Ференцварош” проходил на столичном НСК “Олимпийский”. Победу одержали украинцы со счетом 1:0.

Первый тайм прошел в вязкой борьбе без забитых мячей.

Решающий гол, после навеса со штрафного в исполнении Карлоса де пение, головой забил Денис Попов. Событие случилось на 60-й минуте игры.

В шестом туре Лиги чемпионов в решающем матче за третье место в группе G подопечные Мирчи Луческу достигли необходимого результата в поединке с венгерским “Ференцварошем”, который возглавляет бывший тренер киевлян Сергей Ребров.

“Динамо” набрало 4 очка и получило право продолжить выступления в Лиге Европы, чемпион Венгрии с одним пунктом завершил сезон еврокубков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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