Третья ошибка судей ВС по делу Шепелева: до 1,5 месяца в украинском СИЗО досчитали 15 в СИЗО рф

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Коллегия судей Верховного Суда в составе председательствующего Вячеслава Маринича и судей Владимира Короля и Аллы Макаровец при рассмотрении кассационной жалобы защиты экс-нардепа Александра Шепелева на приговор по делу о побеге из-под стражи в российскую федерацию до полутора месяцев пребывания в украинском СИЗО во время расследования именно этого дела досчитала срок экстрадиционного ареста в российском следственном изоляторе, хотя беглец не был экстрадирован, да еще и применила "Закон Савченко" вопреки действующему законодательству, пишет УНН.

Детали

Отметим, что после укрытия в россии Александр Шепелев был задержан 8 февраля 2018 года в Киевской области по подозрению в совершении уголовных преступлений в совсем другом уголовном производстве, то есть не в том, в котором рассматривался побег из-под стражи. Ранее, согласно приговору суда, Шепелев был признан виновным в предоставлении в июне-июле 2014 года взяток и в совершении 6 июля 2014 года побега из-под стражи. Таким образом, после задержания начало срока наказания Шепелеву по производству о побеге, по решению суда от 7 августа 2020 года, должно исчисляться с 8 февраля 2018 года. При этом мера пресечения для него была избрана в виде залога в сумме 528,6 тыс. грн. В дальнейшем, 6 июля 2023 года, судьи ВС отменяют осуждение Шепелева за взятку, принимают вышеупомянутые решения, а в дополнение засчитывают срок предварительного заключения с 8 февраля 2018 года по 29 декабря 2022 года из расчета "день за два". Таким образом, по решению судей Маринича, Короля и Макаровец, Александр Шепелев полностью отбыл наказание по приговору суда от 7 августа 2020 года.

Однако в срок наказания Шепелеву мог быть зачислен только срок предварительного заключения, который был применен именно в рамках указанного уголовного производства. В то же время обстоятельства и документы по делу свидетельствуют о том, что в уголовном производстве к Шепелеву применялось предварительное заключение только с 1 марта по 23 апреля 2018 года. Ведь соответствующим постановлением суда по отношению к обвиняемому было избрано заключение под стражу с определением в качестве альтернативной меры пресечения залога в размере 528,6 тыс. грн. Он был внесен 23 апреля, а 24 апреля документы в подтверждение его внесения поступили в место заключения. Но освобождение Александра Шепелева из-под стражи не произошло из-за того, что он находился под стражей в соответствии с постановлениями судов по другим уголовным производствам. Таким образом, с 23 апреля 2018 года и до 29 декабря 2022 года Александр Шепелев в упомянутом производстве был обвиняемым под залогом, а предварительное заключение к нему на самом деле применялось менее 2 месяцев.

Таким образом, решение ВС о зачислении в срок наказания Шепелеву срока в виде периода времени, в течение которого к нему на самом деле не применялось предварительное заключение в пределах Украины (с 23.04.2018 года по 29.12.2022 года), грубо нарушает действующее уголовное процессуальное законодательство.

Напомним

Экс-нардеп Александр Шепелев получил приговор в виде 7 лет лишения свободы за побег из-под стражи во время пребывания в больнице. Но 6 июля текущего года судьи Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда Маринич, Король и Макаровец при рассмотрении кассационной жалобы защиты Шепелева на приговор по делу о побеге дважды допустила ошибки, сначала в зачислении срока экстрадиционного ареста лицу, которое не было экстрадировано, а затем применив к этому экстрадиционного заключения так называемый закон Савченко, зачислив день за два - хотя это противоречит нормам действующего законодательства. Кроме того, Александр Шепелев, который во время укрытия от украинских правоохранителей в россии активно сотрудничал с фсб и пытался легализоваться как политический беженец, проходит по ряду громких дел - убийства и их заказ, финансовые махинации. Шепелев является фигурантом  еще ряда уголовных производств, а также имеет еще один приговор - 15 лет за заказное убийство банкира Кириченко.

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