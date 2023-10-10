Третя помилка суддів ВС у справі Шепелева: до 1,5 місяця в українському СІЗО дорахували 15 у СІЗО рф

Деталі

Зазначимо, що після переховування у росії Олександр Шепелев був затриманий 8 лютого 2018 року у Київській області за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень у зовсім іншому кримінальному провадженні, тобто не у тому, у якому розглядалась втеча з-під варти. Раніше, згідно з вироком суду, Шепелева було визнано винуватим у наданні у червні-липні 2014 року хабарів та у вчиненні 6 липня 2014 року втечі з-під варти. Таким чином, після затримання початок строку покарання Шепелеву за провадженням про втечу, за рішенням суду від 7 серпня 2020 року, має обчислюватися з 8 лютого 2018 року. При цьому запобіжний захід для нього був обраний у вигляді застави в сумі 528,6 тис. грн. У подальшому, 6 липня 2023 року, судді ВС скасовують засудження Шепелева за хабар, приймають вищезгадані рішення, а на додаток зараховують строк попереднього ув’язнення з 8 лютого 2018 року по 29 грудня 2022 року з розрахунку «день за два». Таким чином, за рішенням судій Маринича, Короля та Макаровець, Олександр Шепелев повністю відбув покарання за вироком суду від 7 серпня 2020 року.

Однак до строку покарання Шепелеву міг бути зарахований лише строк попереднього ув’язнення, який був застосований саме в межах зазначеного кримінального провадження. В той же час обставини та документи з справи свідчать про те, що у кримінальному провадженні до Шепелева застосовувалося попереднє ув’язнення лише з 1 березня по 23 квітня 2018 року. Адже відповідною ухвалою суду по відношенню до обвинуваченого було обрано взяття під варту з визначенням в якості альтернативного запобіжного заходу застави в розмірі 528,6 тис. грн. Вона була внесена 23 квітня, а 24 квітня документи на підтвердження її внесення надійшли до місця ув’язнення. Але звільнення Олександра Шепелева з-під варти не відбулося через те, що він перебував під вартою відповідно до ухвал судів в інших кримінальних провадженнях. Таким чином, з 23 квітня 2018 року и до 29 грудня 2022 року Олександр Шепелев у згаданому провадженні був обвинуваченим під заставою, а попереднє ув’язнення до нього насправді застосовувалося менш ніж 2 місяці.

Таким чином, рішення ВС про зарахування у строк покарання Шепелеву строку у вигляді періоду часу, протягом якого до нього насправді не застосовувалося попереднє ув’язнення в межах України (з 23.04.2018 року по 29.12.2022 року), грубо порушує чинне кримінальне процесуальне законодавство.

Нагадаємо

Екснардеп Олександр Шепелев отримав вирок у вигляді 7 років позбавлення волі за втечу з-під варти під час перебування у лікарні. Але 6 липня поточного року судді Першої судової палати Касаційного кримінального суду Маринич, Король та Макаровець під час розгляду касаційної скарги захисту Шепелева на вирок у справі про втечу двічі допустилася помилок, спочатку у зарахуванні терміну екстрадиційного арешту особі, яку не було екстрадовано, а потім застосувавши до цього екстрадиційного ув'язнення так званий закон Савченко, зарахувавши день за два – хоча це суперечить нормам чинного законодавства. Окрім того, Олександр Шепелев, який під час переховування від українських правоохоронців у росії активно співпрацював з фсб та намагався легалізуватися як політичний біженець, проходить за низкою гучних справ – вбивства та їх замовлення, фінансові махінації. Шепелев є фігурантом ще низки кримінальних проваджень, а також має ще один вирок – 15 років за замовне вбивство банкіра Кириченка.