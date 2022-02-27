Третий день войны: российский оккупант снижает темпы наступления, но на некоторых направлениях усилены бои
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На третий день войны в Украине российские оккупанты снижают темпы наступления, однако на некоторых направлениях враг все еще продолжает попытки развить успех в наступательной операции против Украины. Об этом информирует генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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“Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы продвижения вглубь территории Украины. Войска противника, лишенные своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов, останавливаются”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых являются молодые срочники, истощенная предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние. По имеющейся информации имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен.
Основной тактикой действий оккупантов остается движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей сообщения. Благодаря мощному сопротивлению гражданского населения, подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции, попытки взятия под контроль крупных городов успеха не имели.
Основная цель противника заключается в блокировании Киева, которая остается невыполненной.
"Русские оккупанты переходят к активному применению диверсионно-разведывательных групп, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население крупных городов. Пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российский агрессор нанес поражение по нефтебазе в Василькове и разрушил газопровод в городе Харькове. Оккупанты продолжают коварно наносить поражение многоэтажным жилым домам", - говорится в ведомстве.
С целью запугивания местного населения используют военные части и подразделения, укомплектованные, в основном, лицами кавказской внешности, с плохим знанием русского языка, применяют адресную рассылку угрожающих и панических сообщений.
В течение суток русские оккупанты били по Киеву и другим городам баллистическими и крылатыми ракетами и применяли авиацию с территории ТОТ АР Крым и Республики Беларусь.
В Мозырском районе Беларуси захватчики сформировали ударную группу российских боевых вертолетов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры городов и в наших войсках.
Не допущен использования украинской железнодорожной инфраструктуры, путем разрушения железнодорожных путей сообщения со страной агрессором.
Группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Противник успеха нет ни на одном из направлений.
Потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили:
Личного состава более 3000 человек и более 200 пленными (информация уточняется);
- самолет 16 единиц;
- вертолетов 18 единиц;
- танков— 102;
- ББМ различных типов более 540 единиц;
- ЗРК БУК— 1;
- автомобильной техники более 20 единиц.
Добавим
Между тем, в Харькове продолжается ликвидация вражеских военных групп. Бои идут в центре города и на прилегающих территориях.