Третий день войны: российский оккупант снижает темпы наступления, но на некоторых направлениях усилены бои

ukru
15 марта, 19:03 • 76574 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118765 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112030 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106626 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92685 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91780 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80360 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115580 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123777 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126742 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 87717 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 100415 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 50449 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 34643 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 111313 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 115579 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 116140 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 255093 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 284618 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 221116 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101987 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123776 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109216 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126624 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128796 просмотра
Актуальное
Третий день войны: российский оккупант снижает темпы наступления, но на некоторых направлениях усилены бои

Третий день войны: российский оккупант снижает темпы наступления, но на некоторых направлениях усилены бои

Киев • УНН

 • 249031 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. На третий день войны в Украине российские оккупанты снижают темпы наступления, однако на некоторых направлениях враг все еще продолжает попытки развить успех в наступательной операции против Украины. Об этом информирует генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Цитата

“Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы продвижения вглубь территории Украины. Войска противника, лишенные своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов, останавливаются”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых являются молодые срочники, истощенная предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние. По имеющейся информации имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен.

Основной тактикой действий оккупантов остается движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей сообщения. Благодаря мощному сопротивлению гражданского населения, подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции, попытки взятия под контроль крупных городов успеха не имели.

Основная цель противника заключается в блокировании Киева, которая остается невыполненной.

"Русские оккупанты переходят к активному применению диверсионно-разведывательных групп, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население крупных городов. Пренебрегая нормами международного гуманитарного права, российский агрессор нанес поражение по нефтебазе в Василькове и разрушил газопровод в городе Харькове. Оккупанты продолжают коварно наносить поражение многоэтажным жилым домам", - говорится в ведомстве.

С целью запугивания местного населения используют военные части и подразделения, укомплектованные, в основном, лицами кавказской внешности, с плохим знанием русского языка, применяют адресную рассылку угрожающих и панических сообщений.

В течение суток русские оккупанты били по Киеву и другим городам баллистическими и крылатыми ракетами и применяли авиацию с территории ТОТ АР Крым и Республики Беларусь.

В Мозырском районе Беларуси захватчики сформировали ударную группу российских боевых вертолетов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры городов и в наших войсках.

Не допущен использования украинской железнодорожной инфраструктуры, путем разрушения железнодорожных путей сообщения со страной агрессором.

Группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Противник успеха нет ни на одном из направлений.

Потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили:

Личного состава более 3000 человек и более 200 пленными (информация уточняется);

- самолет 16 единиц;

- вертолетов 18 единиц;

- танков— 102;

- ББМ различных типов более 540 единиц;

- ЗРК БУК— 1;

- автомобильной техники более 20 единиц.

Добавим

Между тем, в Харькове продолжается ликвидация вражеских военных групп. Бои идут в центре города и на прилегающих территориях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы