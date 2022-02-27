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Третій день війни: російський окупант знижує темпи наступу, але на деяких напрямках посилені бої

Третій день війни: російський окупант знижує темпи наступу, але на деяких напрямках посилені бої

Київ • УНН

 • 249031 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. На третій день війни в Україні російські окупанти знижують темпи наступу, однак на деяких напрямках ворог все ще продовжує спроби розвити успіх в наступальній операції проти України. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Цитата

“Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи просування вглиб території України. Війська противника, позбавлені своєчасного поповнення запасів палива та боєприпасів, зупиняються”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що особовий склад окупаційних військ, переважна більшість яких є молоді строковики, виснажена попередніми військовими навчаннями та має низький морально-психологічний стан. За наявною інформацією мають місце факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі в бойових діях проти України та здачі у полон.

Основною тактикою дій окупантів залишається рух та захоплення невеликих міст, сіл та автомобільних шляхів сполучення. Завдяки потужному опору цивільного населення, підрозділів Збройних Сил України, національної гвардії та національної поліції, спроби взяття під контроль великих міст успіху не мали.

Основна мета противника полягає у блокуванні Києва, яка залишається невиконаною.

“Російські окупанти переходять до активного застосування диверсійно-розвідувальних груп, які знищують об’єкти цивільної інфраструктури та вбивають мирне населення великих міст. Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, російський агресор наніс ураження по нафтобазі у Василькові та зруйновав газогін в місті Харкові. Окупанти продовжують підступно наносити ураження багатоповерховим житловим будинкам”, — йдеться у відомстві.

З метою залякування місцевого населення використовують військові частини та підрозділи, укомплектовані, переважно, особами кавказької зовнішності, з поганим знанням російської мови, застосовують адресну розсилку погрозливих та панічних повідомлень.

Протягом доби російські окупанти били по Києву та іншим містам балістичніми та крилатими ракетами та застосовували авіацію з території ТОТ АР Крим та Республіки Білорусь.

У Мозирському районі Білорусі загарбники сформували ударну групу російських бойових вертольотів для нанесення ударів по об’єктах критичної інфраструктури міст та по наших військах.

Недопущено використання української залізничної інфраструктури, шляхом руйнування залізничних шляхів сполучення з країною агресором.

Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію, утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування. Противник успіху немає на жодному з напрямків.

Втрати окупаційних сил на кінець третьої доби збройної агресії склали:

особового складу понад 3000 осіб та понад 200 — полоненими (інформація уточнюється);

- літаків 16 одиниць;

- вертольотів 18 одиниць;

- танків — 102;

- ББМ різних типів понад 540 одиниць;

- ЗРК БУК — 1;

- автомобільної техніки понад 20 одиниць.

Додамо

Тим часом, у Харкові триває ліквідація ворожих військових груп. Бої йдуть в центрі міста та на прилеглих територіях.

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