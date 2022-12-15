Треть урожая кукурузы в Украине все еще на полях из-за дождей и отключений электричества - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. С наступлением зимы треть урожая кукурузы в Украине все еще стоит на полях, что создает дополнительную нагрузку на жизненно важный сельскохозяйственный сектор страны, пишет Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Производители, как сообщается, столкнулись с рядом препятствий: рекордные осенние дожди на полях; война уменьшила то, сколько фермеры могут получить за свои товары; удары по инфраструктуре страны привели к отключениям электроэнергии, необходимой для сушки размокшего зерна.
Уборка урожая идет "рекордно медленно", отмечают аналитики. По данным правительства, по состоянию на вторник 34% остается неубранным, пишет издание.
Зерно все еще можно собрать весной, хотя перспективы его качества и количества ухудшаются, отмечает издание.
По словам экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Моники Тотовой, из-за дождливой погоды также возникла необходимость просушивания зерна, прежде чем его можно будет надлежащим образом хранить. Это сложно - и стало более дорогостоящим - поскольку российские атаки на украинскую инфраструктуру вызвали отключения электроэнергии по всей стране, что затруднило бесперебойную работу сельскохозяйственных объектов.
Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз урожая кукурузы в Украине до 27 млн тонн 9 декабря, что на 4,5 млн тонн меньше, сославшись на непрекращающиеся осенние дожди в трех ключевых областях. Это будет пятилетний минимум. Организация Объединенных Наций прогнозирует еще более низкий прогноз в 24 миллиона тонн.
Дополнение
В то время как экспорт был ограничен вторжением россии, Украина остается четвертым по величине поставщиком кукурузы в мире и оказывает значительное влияние на мировые поставки.