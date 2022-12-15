Третина врожаю кукурудзи в Україні все ще на полях через дощі та відключення електрики - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. З настанням зими третина врожаю кукурудзи в Україні все ще стоїть на полях, що створює додаткове навантаження на життєво важливий сільськогосподарський сектор країни, пише Bloomberg, інформує УНН.
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Виробники, як повідомляється, зіткнулися з низкою перешкод: рекордні осінні дощі на полях; війна зменшила те, скільки фермери можуть одержати за свої товари; удари по інфраструктурі країни призвели до відключень електроенергії, необхідної для сушіння зерна, що розмокло.
Збирання врожаю відбувається "рекордно повільно", зазначають аналітики. За даними уряду, станом на вівторок 34% залишається неприбраним, пише видання.
Зерно все ще можна зібрати навесні, хоча перспективи щодо його якості та кількості погіршуються, зазначає видання.
За словами економіста Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Моніки Тотової, через дощову погоду також виникла потреба просушування зерна, перш ніж його можна буде належним чином зберігати. Це складно – і стало дорожчим – оскільки російські атаки на українську інфраструктуру викликали відключення електроенергії по всій країні, що ускладнило безперебійну роботу сільськогосподарських об'єктів.
Міністерство сільського господарства США знизило прогноз урожаю кукурудзи в Україні до 27 млн тонн 9 грудня, що на 4,5 млн тонн менше, ныж було, зіславшись на безперервні осінні дощі у трьох ключових областях. Це буде п'ятирічний мінімум. Організація Об'єднаних Націй прогнозує ще нижчий прогноз у 24 мільйони тонн.
Доповнення
У той час як експорт був обмежений вторгненням росії, Україна залишається четвертим за величиною постачальником кукурудзи у світі і значно впливає на світові поставки.