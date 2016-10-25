Тренер сборной Украины по гандболу огласил заявку сборной на отборочные матчи к Евро-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Тренерский штаб сборной Украины по гандболу определился со списком из 18 игроков, которые будут готовиться к матчам против Македонии (2 ноября, Скопье) и Исландии (5 ноября, Сумы, 18:00) в рамках отбора к чемпионату Европы-2018, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФГУ.
Сборная Украины соберется вместе 27 октября на олимпийской базе в Конча-Заспе. По итогам сборов тренеры определят 16 игроков, которые отправятся на игру против Македонии.
В состав сборной Украины вошли:
вратари: Антон Деревянкин ("ZTR"), Вадим Бражник, Игорь Чупрына (оба "Татран" (Словакия);
левые крайние: Захар Денисов ( "Мотор"), Игорь Копышинский ("RKDragunas" (Литва);
правые крайние: Андрей Акименко ("ZTR"), Артем Козакевич ("Мотор");
левые полусредние: Станислав Жуков ("Мотор"), Вячеслав Садовый ("Татран" (Словакия), Игорь Гурин ("ЦСКА");
правый полусредний: Роман Чичикало ("Vaci KSE" (Венгрия)), Евгений Буйненко ("Мотор"), Максим Бегаль (без клуба);
разыгрывающие: Александр Тиль ("ZTR"), Александр Южбабенко ("Radovan Yibo SK" (Турция);
линейные: Роман Северин ("ZTR"), Дмитрий Дорощук ("Мотор"), Дмитрий Тютюннык ("ЦСКА").
"Будем бороться за выход из группы. Задача - чрезвычайно сложная. У нас сильная, ровная группа, впрочем, надеюсь мы начнем с положительных эмоций", - сообщил главный тренер сборной Украины Виталий Андронов.
Напомним, что в отборочном квартете номер 4 выступают команды Украины, Македонии, Исландии и Чехии. Квалификационный турнир завершится в июле 2017 года.
Добавим, что в финальную часть Евро-2018, который состоится в Хорватии, выйдут две лучшие команды каждого из семи отборочных квартетов, а также лучшая команда среди тех, которые займут третьи места.
Как сообщал УНН, гандбольный клуб "Мотор" одержал вторую победу в Лиге чемпионов.