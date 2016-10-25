Тренер сборной Украины по гандболу огласил заявку сборной на отборочные матчи к Евро-2018

ukru
15 марта, 19:03 • 116603 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171094 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140866 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133124 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114321 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106361 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102093 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137120 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132736 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127919 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

16 марта, 15:21 • 41565 просмотра
В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

В Сумской области оккупанты атакуют беспилотниками гражданские автомобили: есть раненые, начато следствие

16 марта, 15:53 • 33284 просмотра
США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

16 марта, 16:04 • 23189 просмотра
Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

16 марта, 16:48 • 29605 просмотра
Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

16 марта, 17:35 • 31492 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 137121 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 136339 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 271036 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 300007 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 235938 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 46548 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109895 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132736 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115418 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132480 просмотра
Актуальное
Тренер сборной Украины по гандболу огласил заявку сборной на отборочные матчи к Евро-2018

Тренер сборной Украины по гандболу огласил заявку сборной на отборочные матчи к Евро-2018

Киев • УНН

 • 10550 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Тренерский штаб сборной Украины по гандболу определился со списком из 18 игроков, которые будут готовиться к матчам против Македонии (2 ноября, Скопье) и Исландии (5 ноября, Сумы, 18:00) в рамках отбора к чемпионату Европы-2018, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФГУ.

Сборная Украины соберется вместе 27 октября на олимпийской базе в Конча-Заспе. По итогам сборов тренеры определят 16 игроков, которые отправятся на игру против Македонии.

В состав сборной Украины вошли:

вратари: Антон Деревянкин ("ZTR"), Вадим Бражник, Игорь Чупрына (оба "Татран" (Словакия);

левые крайние: Захар Денисов ( "Мотор"), Игорь Копышинский ("RKDragunas" (Литва);

правые крайние: Андрей Акименко ("ZTR"), Артем Козакевич ("Мотор");

левые полусредние: Станислав Жуков ("Мотор"), Вячеслав Садовый ("Татран" (Словакия), Игорь Гурин ("ЦСКА");

правый полусредний: Роман Чичикало ("Vaci KSE" (Венгрия)), Евгений Буйненко ("Мотор"), Максим Бегаль (без клуба);

разыгрывающие: Александр Тиль ("ZTR"), Александр Южбабенко ("Radovan Yibo SK" (Турция);

линейные: Роман Северин ("ZTR"), Дмитрий Дорощук ("Мотор"), Дмитрий Тютюннык ("ЦСКА").

"Будем бороться за выход из группы. Задача - чрезвычайно сложная. У нас сильная, ровная группа, впрочем, надеюсь мы начнем с положительных эмоций", - сообщил главный тренер сборной Украины Виталий Андронов.

Напомним, что в отборочном квартете номер 4 выступают команды Украины, Македонии, Исландии и Чехии. Квалификационный турнир завершится в июле 2017 года.

Добавим, что в финальную часть Евро-2018, который состоится в Хорватии, выйдут две лучшие команды каждого из семи отборочных квартетов, а также лучшая команда среди тех, которые займут третьи места.

Как сообщал УНН, гандбольный клуб "Мотор" одержал вторую победу в Лиге чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы