Тренер збірної України з гандболу оголосив заявку збірної на відбіркові матчі до Євро-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Тренерський штаб збірної України з гандболу визначився зі списком з 18 гравців, які готуватимуться до матчів проти Македонії (2 листопада, Скоп'є) та Ісландії (5 листопада, Суми, 18:00) в рамках відбору до чемпіонату Європи-2018, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФГУ.
Збірна України збереться разом 27 жовтня на олімпійській базі в Конча-Заспі. За підсумками зборів тренери визначать 16 гравців, які вирушать на гру проти Македонії.
До складу збірної України увійшли:
воротарі: Антон Деревянкін (“ZTR”), Вадим Бражник, Ігор Чуприна (обидва “Татран” (Словаччина);
ліві крайні: Захар Денисов (“Мотор”), Ігор Копишинський (“R.K.Dragunas” (Литва);
праві крайні: Андрій Акименко (“ZTR”), Артем Козакевич (“Мотор”);
ліві напівсередні: Станіслав Жуков (“Мотор”), В’ячеслав Садовий (“Татран” (Словаччина), Ігор Гурін (“ЦСКА”);
праві напівсередні: Роман Чичикало ( “Vaci KSE” (Угорщина)), Євген Буйненко ( “Мотор”), Максим Бегаль (без клубу);
розігруючі: Олександр Тільте (“ZTR”), Олександр Южбабенко (“Radovan Yibo SK” (Туреччина);
лінійні: Роман Северин (“ZTR”), Дмитро Дорощук (“Мотор”), Дмитро Тютюнник (“ЦСКА”).
“Будемо боротися за вихід з групи. Завдання — надзвичайно складне. У нас сильна, рівна група, втім, сподіваюсь ми почнемо з позитивних емоцій”, — повідомив головний тренер збірної України Віталій Андронов.
Нагадаємо, що у відбірному квартеті номер 4 виступають команди України, Македонії, Ісландії та Чехії. Кваліфікаційний турнір завершиться в липні 2017 року.
Додамо, що до фінальної частини Євро-2018, який відбудеться в Хорватії, вийдуть дві найкращі команди кожного з семи відбірних квартетів, а також найкраща команда серед тих, котрі посядуть треті місця.
Як повідомляв УНН, гандбольний клуб "Мотор" здобув другу перемогу в Лізі чемпіонів.