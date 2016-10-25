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Тренер збірної України з гандболу оголосив заявку збірної на відбіркові матчі до Євро-2018

Тренер збірної України з гандболу оголосив заявку збірної на відбіркові матчі до Євро-2018

Київ • УНН

 • 10550 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Тренерський штаб збірної України з гандболу визначився зі списком з 18 гравців, які готуватимуться до матчів проти Македонії (2 листопада, Скоп'є) та Ісландії (5 листопада, Суми, 18:00) в рамках відбору до чемпіонату Європи-2018, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФГУ.

Збірна України збереться разом 27 жовтня на олімпійській базі в Конча-Заспі. За підсумками зборів тренери визначать 16 гравців, які вирушать на гру проти Македонії.

До складу збірної України увійшли:

воротарі: Антон Деревянкін (“ZTR”), Вадим Бражник, Ігор Чуприна (обидва “Татран” (Словаччина);

ліві крайні: Захар Денисов (“Мотор”), Ігор Копишинський (“R.K.Dragunas” (Литва);

праві крайні: Андрій Акименко (“ZTR”), Артем Козакевич (“Мотор”);

ліві напівсередні: Станіслав Жуков (“Мотор”), В’ячеслав Садовий (“Татран” (Словаччина), Ігор Гурін (“ЦСКА”);

праві напівсередні: Роман Чичикало ( “Vaci KSE” (Угорщина)), Євген Буйненко ( “Мотор”), Максим Бегаль (без клубу);

розігруючі: Олександр Тільте (“ZTR”), Олександр Южбабенко (“Radovan Yibo SK” (Туреччина);

лінійні: Роман Северин (“ZTR”), Дмитро Дорощук (“Мотор”), Дмитро Тютюнник (“ЦСКА”).

“Будемо боротися за вихід з групи. Завдання — надзвичайно складне. У нас сильна, рівна група, втім, сподіваюсь ми почнемо з позитивних емоцій”, — повідомив головний тренер збірної України Віталій Андронов.

Нагадаємо, що у відбірному квартеті номер 4 виступають команди України, Македонії, Ісландії та Чехії. Кваліфікаційний турнір завершиться в липні 2017 року.

Додамо, що до фінальної частини Євро-2018, який відбудеться в Хорватії, вийдуть дві найкращі команди кожного з семи відбірних квартетів, а також найкраща команда серед тих, котрі посядуть треті місця.

Як повідомляв УНН, гандбольний клуб "Мотор" здобув другу перемогу в Лізі чемпіонів.

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