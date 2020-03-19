Тренер "Шахтера" о коронавирусе: защищая себя – вы защищаете других
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру выступил с заявлением о пандемии, передает УНН со ссылкой на sport.ua.
“Пришло время защитить себя и других. Не забывайте носить маски и перчатки, держитесь на безопасной дистанции друг от друга, чаще мойте руки, избегайте касаний лица. По возможности, оставайтесь дома. Защищая себя, вы защищаете весь мир”, — сказал он.
Каштру добавил, что в Португалии все начиналось с легкой формы.
“Сегодня там социальная ситуация отчаяния. Желаю вам оставаться в безопасности. Передаю самые лучшие пожелания с уважением и восхищением всем работникам сферы здравоохранения, которые дают нам надежду, что мир снова станет нашим, ведь пока мир принадлежит коронавирусу. Надеемся спасти его общими усилиями”, — заявил португальский специалист.
Как сообщал УНН, по решению УАФ в Украине остановлены все соревнования по футболу и футзалу.
Как долго будет действовать спортивный карантин — пока не известно.
“Это также вынужденный, но абсолютно закономерный шаг в непростой эпидемиологической ситуации, которая сложилась сейчас в Украине и во всем мире.
Ждем хороших новостей от Кабинета министров, Президента и ответственных служб.
Верю, что уже совсем скоро ситуация изменится к лучшему и мы возобновим чемпионат, который обязательно должен быть доигран”, — заявил по этому поводу президент УАФ Андрей Павелко.