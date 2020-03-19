Тренер "Шахтаря" про коронавірус: захищаючи себе - ви захищаєте інших
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру виступив із заявою про пандемію, передає УНН з посиланням на sport.ua.
“Прийшов час захистити себе та інших. Не забувайте носити маски та рукавички, тримайтеся на безпечній дистанції один від одного, частіше мийте руки, уникайте дотиків лиця. По можливості, залишайтеся вдома. Захищаючи себе, ви захищаєте весь світ”, — сказав він.
Каштру додав, що в Португалії все починалося з легкої форми.
“Сьогодні там соціальна ситуація відчаю. Бажаю вам залишатися в безпеці. Передаю найкращі побажання з повагою і захопленням всім працівникам сфери охорони здоров’я, які дають нам надію, що світ знову стане нашим, адже поки світ належить коронавірусу. Сподіваємося врятувати його спільними зусиллями”, — заявив португальський фахівець.
Як повідомляв УНН, за рішенням УАФ в Україні зупинені всі змагання з футболу та футзалу.
Як довго буде діяти спортивний карантин — поки не відомо.
“Це також вимушений, але абсолютно закономірний крок у непростій епідеміологічній ситуації, яка склалася зараз в Україні і в усьому світі.
Чекаємо на добрі новини від Кабінету міністрів, Президента і відповідальних служб.
Вірю, що вже зовсім скоро ситуація зміниться на краще і ми відновимо чемпіонат, який обов’язково повинен бути дограний”, — заявив з цього приводу президент УАФ Андрій Павелко.