Тренер "ПСЖ" назвал одним из самых тяжелых испытаний предстоящие матчи с "МЮ"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Главный наставник “Пари Сен-Жермен” Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящей игры с “Манчестер Юнайтед” в 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“В „Пари Сен-Жермен“ мы привыкли играть в атаку и создавать опасные моменты. Это заложено в нашем ДНК, и поменять это сложно. Будут моменты, когда мы будем обороняться, так как я жду от „МЮ“ крайне атакующего футбола, с большим количеством игроков в нападении. Мы приехали, чтобы забивать”, — признался немец.
По мнению Тухеля, игра “красных дьяволов” при Моуринью и под руководством Сульшера отличаются кардинально.
“МЮ” сейчас разительно отличается. Они много забивают и часто быстро выходят вперед. Команда набрала впечатляющий ход, так что встречаться с ней сейчас — одно из самых тяжелых испытаний, которые могли выпасть на нашу долю. Если брать 180 минут противостояния, то шансы 50/50. Сейчас “МЮ” играет дома, так что я не уверен, что завтра шансы 50/50″, - добавил Тухель.
Добавим, что украинский клуб не сумел пробиться в 1/8 финала турнира.