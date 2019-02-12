Тренер "ПСЖ" назвав одним із найтяжчих випробувань майбутні матчі з "МЮ"

“У „Парі Сен-Жермен“ ми звикли грати в атаку і створювати небезпечні моменти. Це закладено в нашому ДНК, і поміняти це складно. Будуть моменти, коли ми будемо оборонятися, так як я чекаю від „МЮ“ вкрай атакуючого футболу, з великою кількістю гравців у нападі. Ми приїхали, щоб забивати”, — зізнався німець.

На думку Тухеля, гра “червоних дияволів” при Моурінью та під орудою Сульшера відрізняються кардинально.

“МЮ” зараз разюче відрізняється. Вони багато забивають і часто швидко виходить вперед. Команда набрала вражаючий хід, так що зустрічатися з нею зараз — одне з найважчих випробувань, які могли випасти на нашу долю. Якщо брати 180 хвилин протистояння, то шанси 50/50. Зараз “МЮ” грає вдома, так що я невпевнений, що завтра шанси 50/50″, — додав Тухель.

Додамо, що український клуб не зумів пробитися до 1/8 фіналу турніру.