Тренер Хорватии: наша сборная вошла в историю
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий в преддверии финального матча ЧМ-2018 с национальной командой Франции. Об этом говорится на сайте Championat.com, передает УНН.
“В финале чемпионата мира сыграют две лучшие команды турнира, которые заслужили это право. Нас ждет самое серьезное испытание. Французы играли в другом стиле, показали, что могут хорошо защищаться и опасно контратаковать. Нам сложно им противостоять, потому что у них очень быстрые игроки в группе атаки, такие как Гризманн и Мбаппе”, — подчеркнул Далич.
Также рулевой считает, что его коллектив уже принес один из важнейших успехов для страны.
“Наша сборная сотворила сенсацию и, конечно же, вошла в историю. У нас очень маленькая страна, и, если посмотреть на условия, в которых мы работаем, это просто феноменально. Это один из важнейших успехов в истории Хорватии, и я горжусь, что причастен к подобному достижению. Гордимся, что смогли прославить нашу страну и принести радость ее жителям”, - подытожил наставник.
Заметим, что 51-летний Далич дебютировал на тренерском посту Хорватии в заключительном поединке отборочного цикла к ЧМ-2018 против сборной Украины (2:0).