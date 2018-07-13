Тренер Хорватии: наша сборная вошла в историю

“В финале чемпионата мира сыграют две лучшие команды турнира, которые заслужили это право. Нас ждет самое серьезное испытание. Французы играли в другом стиле, показали, что могут хорошо защищаться и опасно контратаковать. Нам сложно им противостоять, потому что у них очень быстрые игроки в группе атаки, такие как Гризманн и Мбаппе”, — подчеркнул Далич.

Также рулевой считает, что его коллектив уже принес один из важнейших успехов для страны.

“Наша сборная сотворила сенсацию и, конечно же, вошла в историю. У нас очень маленькая страна, и, если посмотреть на условия, в которых мы работаем, это просто феноменально. Это один из важнейших успехов в истории Хорватии, и я горжусь, что причастен к подобному достижению. Гордимся, что смогли прославить нашу страну и принести радость ее жителям”, - подытожил наставник.

Заметим, что 51-летний Далич дебютировал на тренерском посту Хорватии в заключительном поединке отборочного цикла к ЧМ-2018 против сборной Украины (2:0).