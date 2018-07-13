Тренер Хорватії: наша збірна увійшла в історію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч дав коментар напередодні фінального матчу ЧС-2018 з національною командою Франції. Про це йдеться на сайті Championat.com, передає УНН.
“У фіналі чемпіонату світу зіграють дві найкращі команди турніру, які заслужили це право. Нас чекає саме серйозне випробування. Французи грали в іншому стилі, показали, що можуть добре захищатися і небезпечно контратакувати. Нам буде складно їм протистояти, тому що у них надзвичайно швидкі гравці в групі атаки, такі як Грізманн і Мбаппе”, — наголосив Даліч.
Також рульовий вважає, що його колектив вже приніс один із найважливіших успіхів для країни.
“Наша збірна створила сенсацію і, звичайно ж, увійшла в історію. У нас дуже маленька країна, і, якщо подивитися на умови, в яких ми працюємо, це просто феноменально. Це один з найважливіших успіхів в історії Хорватії, і я пишаюся, що причетний до подібного досягнення. Пишаємося, що змогли прославити нашу країну і принести радість її мешканцям”, — підсумував наставник.
Зауважимо, що 51-річний Даліч дебютував на тренерському посту Хорватії в заключному поєдинку відбіркового циклу до ЧС-2018 проти збірної України (2:0).