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Тренер чемпионов Украины: нельзя терять такой клуб, как "Химик"

Тренер чемпионов Украины: нельзя терять такой клуб, как "Химик"

Киев  •  УНН

 • 6803 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На пресс-конференции приуроченной к завершению финальной серии Суперлиги Украины по баскетболу наставник новоиспеченных чемпионов "Химика" Виталий Степановский рассказал, что клуб провел сложный сезон в истории и обнаружил надежду на продолжение функционирования команды, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

“Хочу поздравить всех, кто болел за команду в этом очень сложном сезоне. Наверное, это был самый сложный сезон за всю историю „Химика“. Многие знают, с чем связаны эти трудности. Я очень благодарен ребятам. Они слушали то, что я им говорил. Были сложные месяцы декабрь и январь. Это был пик, когда могло все быть по-другому. Я рад, что игроки услышали меня. Мы написали историю и продолжаем быть на вершине украинского баскетбола. Я надеюсь, что своей игрой и результатом мы показали, что нельзя терять такой клуб, как „Химик“. Я надеюсь, что чемпионство поможет. Может быть, кто-то дополнительно заинтересуется нашим клубом”, — заявил Степановский.

Стоит отметить, что в начале сезона наставник отмечал тяжелую финансовую ситуацию в клубе.

Как сообщал УНН, “Химик” в трех матчах нанес поражение “Киев-Баскет” в финале Суперлиги.

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