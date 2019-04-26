Тренер чемпионов Украины: нельзя терять такой клуб, как "Химик"

“Хочу поздравить всех, кто болел за команду в этом очень сложном сезоне. Наверное, это был самый сложный сезон за всю историю „Химика“. Многие знают, с чем связаны эти трудности. Я очень благодарен ребятам. Они слушали то, что я им говорил. Были сложные месяцы декабрь и январь. Это был пик, когда могло все быть по-другому. Я рад, что игроки услышали меня. Мы написали историю и продолжаем быть на вершине украинского баскетбола. Я надеюсь, что своей игрой и результатом мы показали, что нельзя терять такой клуб, как „Химик“. Я надеюсь, что чемпионство поможет. Может быть, кто-то дополнительно заинтересуется нашим клубом”, — заявил Степановский.

Стоит отметить, что в начале сезона наставник отмечал тяжелую финансовую ситуацию в клубе.

Как сообщал УНН, “Химик” в трех матчах нанес поражение “Киев-Баскет” в финале Суперлиги.