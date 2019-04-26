Тренер чемпіонів України: не можна втрачати такий клуб, як "Хімік"

“Хочу привітати всіх, хто вболівав за команду в цьому дуже складному сезоні. Напевно, це був найскладніший сезон за всю історію „Хіміка“. Багато хто знає, з чим пов’язані ці труднощі. Я дуже вдячний хлопцям. Вони слухали те, що я їм говорив. Були складні місяці грудень і січень. Це був пік, коли могло все бути по-іншому. Я радий, що гравці почули мене. Ми написали історію і продовжуємо бути на вершині українського баскетболу. Я сподіваюся, що своєю грою і результатом ми показали, що не можна втрачати такий клуб, як „Хімік“. Я сподіваюся, що чемпіонство допоможе. Може бути, хтось додатково зацікавиться нашим клубом”, — заявив Степановський.

Варто відзначити, що на початку сезону наставник наголошував на важку фінансову ситуацію у клубі.

Як повідомляв УНН, “Хімік” в трьох матчах завдав поразки “Київ-Баскету” у фіналі Суперліги.