Тренер "Боруссии" заявил, что клуб сыграет от обороны в матче с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Коуч менхенгладбагской “Боруссии” Марко Розе рассказал, что сыграет главную роль в предстоящей встрече третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против донецкого “Шахтера”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Мы изучили манеру игры „Шахтера“, поэтому готовы действовать и от обороны, и с акцентом на атаку. Также мы готовы к тому, что соперник будет играть аналогично. Мы внимательно следим за всеми приемами „Шахтера“ и рассматриваем это, как возможность проявить себя”, — начал Розе.
Компактность и агрессивность станет важным фактором в игре “Боруссии”. Так считает рулевой Менхенгладбаха.
“Решающую роль играют те принципы, согласно которым мы выстраиваем свою игру. Мы должны действовать компактно и агрессивно, быстро переключаться от обороны к нападению. Осознаем, что перед нами очень сильный соперник, поэтому будем стремиться контролировать мяч и так выстраивать свою игру”, — признался специалист.
Об обороне “горняков”: “Шахтер” хорошо проявляет себя в обороне. В его составе много высококвалифицированных футболистов, которые уже показали себя в Лиге чемпионов. Если наш соперник будет слишком много контролировать мяч, это создаст нам определенные проблемы".
Добавим также, встреча команд стартует 3 ноября в 19:55 и пройдет без болельщиков.