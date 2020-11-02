Тренер “Боруссії” заявив, що клуб зіграє від оборони в матчі з “Шахтарем”

“Ми вивчили манеру гри „Шахтаря“, тому готові діяти і від оборони, і з акцентом на атаку. Також ми готові до того, що суперник буде грати аналогічно. Ми уважно стежимо за всіма прийомами „Шахтаря“ і розглядаємо це, як можливість проявити себе”, — розпочав Розе.

Компактність та агресивність стане важливим чинником у грі “Боруссії”. Так вважає рульовий Менхенгладбаха.

“Вирішальну роль відіграють ті принципи, відповідно до яких ми вибудовуємо свою гру. Ми повинні діяти компактно і агресивно, швидко перемикатися від оборони до нападу. Усвідомлюємо, що перед нами дуже сильний суперник, тому будемо прагнути контролювати м’яч і так вибудовувати свою гру”, — зізнався спеціаліст.

Про оборони “гірників”: “Шахтар” добре проявляє себе в обороні. У його складі багато висококваліфікованих футболістів, які вже показали себе в Лізі чемпіонів. Якщо наш суперник буде занадто багато контролювати м’яч, це створить нам певні проблеми".

Додамо також, зустріч команд стартуватиме 3-го листопада о 19:55 та пройде без уболівальників.