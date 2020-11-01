Матч “Шахтар” — “Боруссія” пройде на НСК “Олімпійський” без глядачів

Міністерство охорони здоров’я з урахуванням погіршення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням на території України COVID-19, яке спостерігається в останні дні, відкликало свій лист від 26 жовтня щодо можливості проведення матчу в присутності уболівальників.

Сказано, що продаж квитків на матч зупинено. Всім, хто вже придбав квитки, їх вартість буде відшкодована автоматично (на банківську карту протягом 3-14 днів).

Примітно, що поєдинок відбудеться 3 листопада на НСК “Олімпійський” о 19:55.

Нагадаємо, що жодна з областей в Україні не готова до послаблення карантину.