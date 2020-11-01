Матч “Шахтер” — “Боруссия” пройдет на НСК “Олимпийский” без зрителей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов “Шахтер” — “Боруссия” М пройдет без зрителей. Об этом говорится на сайте НСК “Олимпийский”, передает УНН.
Министерство здравоохранения с учетом ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отозвало свое письмо от 26 октября о возможности проведения матча в присутствии болельщиков.
Сказано, что продажа билетов на матч остановлена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически (на банковскую карту в течение 3-14 дней).
Примечательно, что поединок состоится 3 ноября на НСК “Олимпийский” в 19:55.
Напомним, что ни одна из областей в Украине не готова к ослаблению карантина.