Требования на пути в ЕС: комитет рекомендовал принять два законопроекта о НАБУ и НАПК
Киев • УНН
Комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал два важных для европейской интеграции правительственные антикоррупционные законопроекты, направленные на расширение штата НАБУ и внесение изменений в полномочия НАПК в сфере проверки активов
Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять два правительственных законопроекта по антикоррупционной политике, что является евроинтеграционными требованиями, сообщил в среду представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Речь идет о законопроектах относительно НАБУ (№10203-1) и НАПК (№10262).
Первым законопроектом предлагается поэтапно увеличить предельную численность штата НАБУ с 700 до 1000 человек, предусмотрев, в частности, увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек.
Вторым законопроектом предлагается внести изменения в закон "О предотвращении коррупции" по приведению в соответствие с выводами Еврокомиссии в части отмены ограничений полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, и по проверке имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы.
Напомним
21 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении штата Национального антикоррупционного бюро Украины до 1 000 человек. Такой шаг рекомендовали в своих отчетах Еврокомиссия и США.
Верховная Рада в тот же день приняла в первом чтении законопроект о возможности НАПК проверять имущество, приобретенное до прохождения государственной службы. Это также одно из важных условий для евроинтеграции.
Требования на пути в ЕС: комитет рекомендовал принять два законопроекта о НАБУ и НАПК
Комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал два важных для европейской интеграции правительственные антикоррупционные законопроекты, направленные на расширение штата НАБУ и внесение изменений в полномочия НАПК в сфере проверки активов.
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