Надо убедиться, что уже предоставленное Украине оружие работает надлежащим образом: Столтенберг о возможности передачи Leopard-2

Цитата

"Мы должны осознать, что дело не только в предоставлении новых систем, платформ и оружия. Мы также должны убедиться, что оружие, которое мы уже предоставили, работает должным образом. Нам также нужно обеспечить (Украину, - ред.) необходимыми боеприпасами, запасными частями, обучением и обслуживанием уже предоставленных систем. Именно поэтому важно решить, какую новую систему мы должны предоставить Украине", - сказал он.

Детали

Генсек напомнил, что страны-члены НАТО и ЕС предоставляли Украине передовые системы вооружения с начала войны. Он также приветствовал решение Соединенных Штатов, Германии и Франции о предоставлении Украине БМП и других типов бронетехники.

По словам Столтенберга, на следующей неделе состоится очередное заседание контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", на котором международные партнеры совместно с министром обороны Алексеем Резниковым обсудят, какие именно типы оружия нужны стране и как союзники могут их обеспечить.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель отметили, что с начала полномасштабного вторжения рф поддерживают предоставление Украине того количества и тех типов вооружения, которые необходимы стране для защиты.

"Украина должна получить всю необходимую военную технику, которая им необходима, и с которой они смогут защищать свою родину. И это, конечно, не только системы противовоздушной обороны, но и другие виды передовой военной техники, если это потребуется. Украина защищает основные принципы Устава ООН и международное право", – сказала президент Еврокомиссии.

Напомним

По данным Politico, Франция и Польша пытаются убедить Германию передать для Украины современные боевые танки Leopard 2.