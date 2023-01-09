Франція та Польща переконують Німеччину передати Україні танки Leopard 2 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Франція та Польща намагаються переконати Німеччину передати для України сучасні бойові танки Leopard 2. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
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Французький чиновник на умовах анонімності заявив, що Париж посилює тиск на Берлін, сподіваючись отримати згоду на відправку Leopard в Україну напередодні франко-німецького саміту 22 січня.
“Українці справді хочуть отримати Leopard, тому що їх багато на складах по всій Європі”, — сказав він.
Аналогічний тиск чиниться з боку Польщі, яка хоче сформувати широку коаліцію серед західних партнерів для спільної передачі Leopard Україні, пише Politico.
"Ми закликаємо інші країни сформувати широку коаліцію для передачі Україні більш сучасних танків, таких як танки Leopard, - заявив у понеділок заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.
Оскільки виробник танків — німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann, їхнє відправлення в Україну потребує дозволу на реекспорт від країни-виробника, тобто Німеччини.
Одним із елементів тиску на Німеччину була заява президента Еммануеля Макрона про постачання французьких колісних танків.
“Між Макроном та Зеленським є домовленість, і він був частково інсценований, щоб зняти небажання США та Німеччини (щодо відправлення танків — ред.)”, — додав він.
Нагадаємо
Наразі Німеччина не збирається відправляти танки Leopard-2 до України, заявив представник уряду Штеффен Хебештрайт у Берліні.