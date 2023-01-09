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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Франция и Польша убеждают Германию передать Украине танки Leopard 2 - СМИ

Киев • УНН

 • 763786 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Франция и Польша пытаются убедить Германию передать для Украины современные боевые танки Leopard 2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Франция и Польша убеждают Германию передать Украине танки Leopard 2 - СМИ

Детали

Французский чиновник на условиях анонимности заявил, что Париж усиливает давление на Берлин, надеясь получить согласие на отправку Leopard в Украину накануне франко-германского саммита 22 января.

“Украинцы действительно хотят получить Leopard, потому что их много на складах по всей Европе”, — сказал он.

Аналогичное давление оказывается со стороны Польши, которая хочет сформировать широкую коалицию среди западных партнеров для совместной передачи Leopard Украине, пишет Politico.

"Мы призываем другие страны сформировать широкую коалицию для передачи Украине более современных танков, таких как танки Leopard, – заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Поскольку производитель танков — немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann, их отправка в Украину нуждается в разрешении на реэкспорт от страны-производителя, то есть Германии.

Одним из элементов давления на Германию было заявление президента Эммануэля Макрона о поставках французских колесных танков.

“Между Макроном и Зеленским есть договоренность, и он был частично инсценирован, чтобы снять нежелание США и Германии (относительно отправления танков — ред.)”, — добавил он. 

Напомним

Пока Германия не собирается отправлять танки Leopard-2 в Украину, заявил представитель правительства Штеффен Хебештрайт в Берлине.

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