Наразі Німеччина не планує постачати Україні танки Leopard-2 - представник уряду

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"На даний момент федеральний уряд не має наміру постачати танки Leopard 2 в Україну", - сказав він.

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Крім цього, речник уряду ФРН повідомив, що до кінця березня 2023 року Україна отримає "до 40 БМП Marder". Поки невідомо, звідки саме їх виділять для відправки в Україну, але зазначається, що був тісний контакт з промисловістю та міжнародними партнерами, пише видання.

Також незабаром заплановані навчання українських бійців, які триватимуть близько трьох місяців для недосвідченого особового складу та від чотирьох до восьми тижнів для особового складу з військовим досвідом.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 6 січня поговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем і подякував за потужний оборонний пакет. Зокрема, до нього увійшли "кількадесят "Мардерів" та батарея Patriot".