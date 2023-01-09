Германия пока не планирует поставлять Украине танки Leopard-2 - представитель правительства

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"На данный момент федеральное правительство не намерено поставлять танки Leopard 2 в Украину", - сказал он.

Детали

Кроме этого, представитель правительства ФРГ сообщил, что до конца марта 2023 года Украина получит "до 40 БМП Marder". Пока неизвестно, откуда их выделят для отправки в Украину, но отмечается, что был тесный контакт с промышленностью и международными партнерами, пишет издание.

Также в скором времени запланированы учения украинских бойцов, которые продлятся около трех месяцев для неопытного личного состава и от четырех до восьми недель для личного состава с военным опытом.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 6 января побеседовал с канцлером Германии Олафом Шольцем и поблагодарил за мощный оборонный пакет. В частности, в него вошли "несколько десятков "Мардеров" и батарея Patriot".