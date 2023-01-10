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Треба переконатися, що вже надана Україні зброя працює належним чином: Столтенберг про можливість передачі Leopard-2

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на питання, чи підтримують країни Альянсу надання Україні західних основних бойових танків, таких як "Leopard-2" або "Challenger-2", чи бояться ескалації конфлікту, зазначив, що міжнародні партнери повинні переконатися, чи працює вже надане Києву озброєння належним чином. Про це пише УНН, посилаючись на спільну пресконференцію генсека та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

Треба переконатися, що вже надана Україні зброя працює належним чином: Столтенберг про можливість передачі Leopard-2

Цитата

"Ми повинні усвідомити, що справа не лише в наданні нових систем, платформ і зброї. Ми також маємо переконатися, що зброя, яку ми вже надали, працює належним чином. Нам також потрібно забезпечити (Україну - ред.) необхідними боєприпасами, запасними частинами, навчанням та обслуговуванням систем, які вже надані. Саме тому важливо вирішити, яку нову систему ми маємо надати Україні", - сказав він.

Деталі

Генсек нагадав, що країни-члени НАТО та ЄС надавали Україні передові системи озброєння з початку війни. Він також привітав рішення Сполучених Штатів, Німеччини та Франції щодо надання Україні БМП та інших типів бронетехніки.

За словами Столтенберга, наступного тижня відбудеться чергове засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн", на якому міжнародні партнери спільно з міністром оборони Олексієм Резніковим обговорять, які саме типи зброї потрібні країні та як союзники можуть їх забезпечити.

Своєю чергою, Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель зауважили, що з початку повномасштабного вторгнення рф підтримують надання Україні тієї кількості та тих типів озброєння, які необхідні країні для захисту.

"Україна має отримати всю необхідну військову техніку, яка їм необхідна і з якою вони зможуть захищати свою Батьківщину. І це, звісно, не лише системи протиповітряної оборони, але й інші види передової військової техніки, якщо це буде потрібно. Україна захищає основні принципи Статуту ООН та міжнародне право", - сказала президент Єврокомісії.

Нагадаємо

За даними Politico, Франція та Польща намагаються переконати Німеччину передати для України сучасні бойові танки Leopard 2.

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