Трасса, которая соединяет Донецк и Харьков, может стать важной целью для рф – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Контроль над трассой E40, которая соединяет Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для российских оккупантов. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.
Детали
"Контроль над трассой E40, которая соединяет Донецк с Харьковом, вероятно, будет важной целью для россии, поскольку она пытается продвигаться через Донецкую область", – говорится в сообщении.
В британской разведке добавили, что российские войска, вероятно, совершили еще несколько небольших территориальных продвижений вокруг Попасной Луганской области.
Кроме того, вражеская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района Изюма на севере и Лисичанска на востоке.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 10 July 2022
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Напомним
Ранее разведка Минобороны Великобритании сообщала, что российские оккупанты, вероятно, стягивают технику в направлении Северска Донецкой области.