Наступною ціллю окупантів може стати Сіверськ: британська розвідка про плани ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Російські окупанти, ймовірно, стягують техніку у напрямку Сіверська Донецької області. Це місто може стати наступною ціллю ворога. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.
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Як зазначили, війська рф, ймовірно, зосереджують техніку в напрямку Сіверська – приблизно за 8 км на захід від теперішньої російської лінії фронту.
"Її сили (росії – ред.), ймовірно, роблять паузу для поповнення перед початком нових наступальних дій у Донецькій області. Існує реальна ймовірність того, що найближчим тактичним об’єктом росії буде Сіверськ, оскільки її сили намагатимуться просунутися до своєї найбільш імовірної оперативної мети в районі міста Слов’янськ-Краматорськ", – ідеться у повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 July 2022
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Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти наступають у напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне.