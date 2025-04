Наступною ціллю окупантів може стати Сіверськ: британська розвідка про плани ворога

Деталі

Як зазначили, війська рф, ймовірно, зосереджують техніку в напрямку Сіверська – приблизно за 8 км на захід від теперішньої російської лінії фронту.

"Її сили (росії – ред.), ймовірно, роблять паузу для поповнення перед початком нових наступальних дій у Донецькій області. Існує реальна ймовірність того, що найближчим тактичним об’єктом росії буде Сіверськ, оскільки її сили намагатимуться просунутися до своєї найбільш імовірної оперативної мети в районі міста Слов’янськ-Краматорськ", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти наступають у напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне.