Следующей целью оккупантов может стать Северск: британская разведка о планах врага

Детали

Как отметили, войска рф, вероятно, сосредотачивают технику в направлении Северского – примерно в 8 км к западу от нынешней российской линии фронта.

"Ее силы (россии – ред.), вероятно, делают паузу для пополнения перед началом новых наступательных действий в Донецкой области. Существует реальная вероятность того, что ближайшим тактическим объектом россии будет Северск, поскольку ее силы будут пытаться продвинуться к своей наиболее вероятной оперативной цели в районе города Славянск-Краматорск", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/YEHaB5kPAg



#StandWithUkraine pic.twitter.com/u2asPHxXhf

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 8, 2022

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное.