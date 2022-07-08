Следующей целью оккупантов может стать Северск: британская разведка о планах врага
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Российские оккупанты, вероятно, стягивают технику в направлении Северска Донецкой области. Этот город может стать следующей целью врага. Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании, информирует УНН.
Детали
Как отметили, войска рф, вероятно, сосредотачивают технику в направлении Северского – примерно в 8 км к западу от нынешней российской линии фронта.
"Ее силы (россии – ред.), вероятно, делают паузу для пополнения перед началом новых наступательных действий в Донецкой области. Существует реальная вероятность того, что ближайшим тактическим объектом россии будет Северск, поскольку ее силы будут пытаться продвинуться к своей наиболее вероятной оперативной цели в районе города Славянск-Краматорск", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 July 2022
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Напомним
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное.