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Траса, яка з'єднує Донецьк і Харків, може стати важливою ціллю для рф – британська розвідка

Траса, яка з'єднує Донецьк і Харків, може стати важливою ціллю для рф – британська розвідка

Київ • УНН

 • 149633 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Контроль над трасою E40, яка з'єднує Донецьк і Харків, імовірно, стане важливою ціллю для російських окупантів. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.

Деталі

"Контроль над трасою E40, яка з’єднує Донецьк із Харковом, імовірно, буде важливою ціллю для росії, оскільки вона намагається просуватися через Донецьку область", – ідеться у повідомленні.

У британській розвідці додали, що російські війська, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань навколо Попасної Луганської області.

Окрім того, ворожа артилерія продовжує завдавати удари по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма на півночі та Лисичанська на сході.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/0wJwGgHXit

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/T0mS7E9OIG

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) July 10, 2022

Нагадаємо

Раніше розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що російські окупанти, ймовірно, стягують техніку у напрямку Сіверська Донецької області. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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