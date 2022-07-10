Траса, яка з'єднує Донецьк і Харків, може стати важливою ціллю для рф – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Контроль над трасою E40, яка з'єднує Донецьк і Харків, імовірно, стане важливою ціллю для російських окупантів. Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, інформує УНН.
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"Контроль над трасою E40, яка з’єднує Донецьк із Харковом, імовірно, буде важливою ціллю для росії, оскільки вона намагається просуватися через Донецьку область", – ідеться у повідомленні.
У британській розвідці додали, що російські війська, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань навколо Попасної Луганської області.
Окрім того, ворожа артилерія продовжує завдавати удари по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма на півночі та Лисичанська на сході.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 July 2022
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Нагадаємо
Раніше розвідка Міноборони Великої Британії повідомляла, що російські окупанти, ймовірно, стягують техніку у напрямку Сіверська Донецької області.