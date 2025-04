Траса, яка з'єднує Донецьк і Харків, може стати важливою ціллю для рф – британська розвідка

Деталі

"Контроль над трасою E40, яка з’єднує Донецьк із Харковом, імовірно, буде важливою ціллю для росії, оскільки вона намагається просуватися через Донецьку область", – ідеться у повідомленні.

У британській розвідці додали, що російські війська, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань навколо Попасної Луганської області.

Окрім того, ворожа артилерія продовжує завдавати удари по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма на півночі та Лисичанська на сході.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 July 2022



