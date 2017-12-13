Транзит газа в ЕС восстановлено до уровня предыдущих дней
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украина возобновила транзит российского газа для европейских потребителей на уровне предыдущих дней, пока осуществляется транспортировка на уровне 260 млн куб.м в суточном пересчете, сообщил УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.
"Украина возобновила режим транзита газа предыдущих дней, по состоянию на данный момент движение голубого топлива национальной ГТС для европейских потребителей осуществляется на уровне 260 млн куб.м в суточном пересчете", - сообщил советник министра.
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Как сообщал УНН, транзит газа по территории Украины уменьшился на 23% до 200 млн куб. м в сутки из-за взрыва вблизи газоперекачивающей станции в Австрии.