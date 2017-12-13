Транзит газа в ЕС восстановлено до уровня предыдущих дней

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 30871 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 15949 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102283 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104138 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119408 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104012 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106334 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112866 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117284 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Актуальное
Транзит газа в ЕС восстановлено до уровня предыдущих дней

Транзит газа в ЕС восстановлено до уровня предыдущих дней

Киев  •  УНН

 • 10111 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украина возобновила транзит российского газа для европейских потребителей на уровне предыдущих дней, пока осуществляется транспортировка на уровне 260 млн куб.м в суточном пересчете, сообщил УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"Украина возобновила режим транзита газа предыдущих дней, по состоянию на данный момент движение голубого топлива национальной ГТС для европейских потребителей осуществляется на уровне 260 млн куб.м в суточном пересчете", - сообщил советник министра.

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Как сообщал УНН, транзит газа по территории Украины уменьшился на 23% до 200 млн куб. м в сутки из-за взрыва вблизи газоперекачивающей станции в Австрии.

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