Транзит газу до ЄС відновлено до рівня попередніх днів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна відновила транзит російського газу для європейських споживачів на рівні попередніх днів, наразі здійснюється транспортування на рівні 260 млн куб.м в добовому перерахунку повідомив УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.
“Україна відновила режим транзиту газу попередніх днів, станом на даний момент рух блакитного палива національною ГТС для європейських споживачів здійснюється на рівні 260 млн куб.м в добовому перерахунку”, — повідомив радник міністра.
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Як повідомляв УНН, транзит газу територією України зменшився на 23% до 200 млн куб. м на добу через вибух поблизу газоперекачувальної станції в Австрії.